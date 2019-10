Dülmen. Das Gewusel auf der kleinen Grünfläche am Osthoff ist groß: Das liegt zum einen an den vielen Kindern, die heute gekommen sind - zum anderen an den bunten Geräten und Holzelementen, die hier neuerdings stehen. In den vergangenen Wochen haben die Bewohner der anliegenden Flüchtlingsunterkünfte die Spielgeräte gezimmert und farbenfroh gestaltet.

Der große Teil von ihnen ist jetzt fertig. Bänke und kleine Tische, Hochbeete, ein Schachbrett mit Figuren und bemalte Autoreifen lassen die Rasenfläche viel freundlicher und einladender wirken. An einem Flugzeug zum Spielen und Sitzen wird derzeit noch gewerkelt, berichtet die Verwaltung.

Künstlerin an Bord geholt

Annika Kruthoff hatte das Projekt ins Leben gerufen: Die Mitarbeiterin der Stadt Dülmen kümmert sich um die Betreuung der Flüchtlings-Unterkunft am Osthoff und ist erste Ansprechpartnerin für die Menschen vor Ort. Für das Spielgarten-Projekt holte sie die Nottulner Künstlerin Andrea Aupers mit ins Boot, die ähnliche Aktionen bereits in anderen Kommunen begleitet hatte.

Neues auf die Rasenfläche

Zunächst überlegten Kinder und Erwachsene gemeinsam, welche Elemente auf der kleinen Rasenfläche aufgestellt werden sollen. In den Sommerferien wurden die notwendigen Materialien und Werkzeuge eingekauft, ehe Hammer und Pinsel zum Einsatz kamen. „Ziel war es, die Fläche so zu gestalten, dass alle Menschen sie gerne und gemeinsam nutzen - egal welchen Alters oder welcher Nationalität“, erläutern Annika Kruthoff und Andrea Aupers.

Eröffnungsfest im Frühjahr

Der neue Spielgarten am Osthoff kommt jedenfalls bereits gut an. Und auch wenn die neuen Spielelemente während der Winterzeit sicher verstaut und eingelagert werden: Im Frühjahr wird es, ein kleines Fest zur Eröffnung geben.