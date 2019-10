Plattdeutsch keine Voraussetzung für Vergnügen

Die Laienspieler der Kolpingsfamilie Dülmen feierten am Samstag mit ihrem neuen Stück „Düsse Kunstbanausen“ oder „Oh, düsse Künstler!“ Premiere. Die Regie führt der Halteraner Ulli Backmann. Die Akteure auf der Bühne sprechen Platt. Aber auch wer nicht mit Platt aufgewachsen ist, kann der turbulenten Handlung gut folgen. Vor allem das Bühnenbild und die Kostüme sorgen für so manchen Lacher.

Vom Malen keine Ahnung

Held der turbulenten Verwicklungen ist der „Kunstmaler“ Ernst Pinsel, der von Marcus Nagel dargestellt wird. Oliver Kissenkötter hat ihm die Bühne zum Atelier umgebaut. Auf der großen Leinwand ist das neueste Gemälde von Pinsel, „Nofrötöte“, zu sehen, an dem er singend arbeitet. Dem Zuschauer ist sofort klar, dass Pinsel vom Malen keine Ahnung hat. Singen kann er auch nicht.

Ein toller Plan

Richtig Fahrt nimmt das Ganze auf, als das verkannte Genie mit seinem Freund Herbert Saftig (Klaus Rüter) überlegt, dass Künstler oftmals erst nach dem Tod berühmt werden. Wie war da noch mal mit van Gogh?

Kuckuck in Unterhose

Was Tratschtante Klothilde (Lisa Kersting) und Wachtmeister Otto Specht (Chris Domnick) mit der Sache zu tun haben, wird an dieser Stelle nicht verraten. Auch nicht warum Kuckuck irgendwann in Unterhose durchs Bild läuft. Für weitere Verwirrung sorgt die geheimnisvolle russische Salatöl- und Wodkamillionärin Putina Moskowskaya. So viel sei dann doch verraten: Ende gut, alles gut.

Weitere Termine

Weitere Termine sind: Samstag 2. November, 19 Uhr; Samstag 3. November, 15 Uhr; Freitag 15. November, 19 Uhr; Sonntag 17. November, 15 Uhr.