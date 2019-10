Tagesordnung in 60 Minuten abgearbeitet

In ruhigen Fahrwassern ist weiterhin der Schützenverein Merfeld unterwegs. Das unterstrich die Jahreshauptversammlung, die am Freitag im Restaurant Korfu stattfand und deren Tagesordnung inklusive Vorstandswahlen in etwa 60 Minuten abgearbeitet war.

Lohnende Investition

Geschäftsführer Andreas Hesker und der Vorsitzende Markus Terhart blickten auf das Vereinjahr zurück. Einen stattlichen Geldbetrag hatte der Verein für die Planung, Konstruktion und schließlich die behördliche Abnahme des neuen mobilen Schießstandes in die Hand genommen. Diese Ausgabe erweist sich als gut angelegtes Geld. So habe sich nicht nur die Art der Konstruktion bis zu interessierten sauerländischen Schützenvereinen herumgesprochen, sondern der Stand sei auch ein begehrtes Mietobjekt benachbarter und befreundeter Schützenvereine, so Hesker.

Mitglieder sind zufrieden

Trotz dieser hohen Ausgabepositionen wies die Jahresbilanz der Kasse schwarze Zahlen aus. So erübrigte sich die Diskussion um eine etwaige Anhebung der Beiträge und die einstimme Entlastung des Vorstands war ebenso selbstverständlich wie die deutliche Wiederwahl des ersten Vorsitzenden. Keine Änderungen hat es auch bei den Offizieren, Kompanieführern, Fahnenträgern und Fahnenschlägern sowie bei den Standartenträgern gegeben, die alle en bloc wiedergewählt wurden.

Historische Königsplakette beim Herdfeuerabend

In der Vorschau auf anstehende Termine wies Terhart auf den Herdfeuerabend des Heimatvereins am 27. November hin. Rudolf Knoke wird hier zum Thema „400 Jahre Schützenwesen in Merfeld“ referieren. Zu sehen sein wird auch die erste Königsplakette des Schützenvereins Merfeld aus dem Jahr 1748.