Die musikalische Gestaltung der Veranstaltung übernehmen die Stadtkapelle, die Chorgemeinschaft Dülmen und den Musical-Chor der Musikschule. Schüler des Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasiums bereiten Wortbeiträge vor. Im Anschluss an das Programm in der Kirche wird die Stadtkapelle zum Mahnmal an der Hermann-Leeser-Schule ziehen, die Gäste schließen sich an. Am Mahnmal wird ein Kranz niedergelegt.

Weitere Veranstaltungen und Kranzniederlegungen am Volkstrauertag

Buldern: Kranzniederlegung am Ehrenmal im Anschluss an das Hochamt

Hiddingsel: Totengedenkfeier am Kriegerdenkmal um 10.30 Uhr

Hausdülmen: 10 Uhr Totengedenkfeier am Ehrenmal mit Kranzniederlegung; anschließend Kranzniederlegung auf dem Ehrenfriedhof (mitgestaltet wird die Gedenkfeier von Schülern der KvG-Hauptschule)

Merfeld: Totengedenkfeier an der Kriegergedächtniskapelle um 10.30 Uhr

Rorup: Kranzniederlegung am Ehrenmal in der St.-Agatha-Kirche im Anschluss an die Messe um 9.30 Uhr

Börnste: Kranzniederlegung am Ehrenmal um 10.00 Uhr

Daldrup: Totengedenkfeier am Ehrenmal um 11.15 Uhr

Rödder: Totengedenkfeier am Ehrenmal um 10.30 Uhr

Karthaus: Kranzniederlegung am Ehrenmal

Welte: Kranzniederlegung am Ehrenmal