Mittlerweile ist es Ende Oktober und der Herbst hat Dülmen fest im Griff. Auch im Wildpark ist dies nicht von der Hand zu weisen. Besonders schön ist in diesen Tagen die Eiche am Herzteich des Parks anzusehen. Ihr Blätterkleid leuchtet in einem kräftigen Rot-Orange. Allerdings wird es nicht mehr lange dauern, bis sie dieses vollends abgeworfen hat. Also ein guter Grund, um vor dem Winter nochmal einen Spaziergang oder eine Wanderung durch Dülmens Wildpark zu unternehmen.