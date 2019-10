Dülmen. Einen Hörgenuss an außergewöhnlicher Stätte bescherten am Dienstag die vier Musiker des Atom String Quartet den mehr als 100 begeisterten Konzertbesuchern im alten Kesselhaus der früheren St.-Barbara-Kaserne. Dass preisgekrönte Ausnahmemusiker in Dülmen Station machen, ist dem Projekt „Münsterland Festival“ zu verdanken.

Von Stefan Bücker