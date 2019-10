Das sollten Sie wissen:

An der Kapelle Visbeck startete in dieser Woche die Sanierung der Außenfassade. So befreien Arbeiter derzeit den Altaranbau vom Zementputz. Darunter befindet sich roter Backstein, der allerdings nur für kurze Zeit zu sehen sein wird. So kommt später eine Schlämme aus Kalksandstein über die Fassade des Anbaus. Wichtig zu wissen: Vor Beginn der Visbecker Lichter sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Im Sommer kommen Tausende zum Silbersee II zwischen Hausdülmen und Sythen. Nur: Es gibt viel zu wenig Parkplätze. Das soll sich einem neuen Konzept nach bald ändern. Mehr Stellplätze begrüßt auch Hausdülmens Ortsvorsteherin Gabriele Sondermann. Das gleichzeitig jährlich vier Großveranstaltungen mit bis zu 15.000 Besucher erlaubt werden sollen, sieht sie jedoch sehr kritisch.

Weniger als ein Monat noch, dann startet der Dülmener Winter. Trotz der Baustellen kann alles (fast) so wie immer aufgebaut werden, verrät Dülmen Marketing. Auf dem Marktplatz wird es allerdings etwas enger werden, außerdem muss der Glühweinstand umziehen.

3272 Tänzer aus 35 Nationen starteten bei der HipHop-WM in Bremerhaven. Darunter Curtis Brockmann sowie Cameroon Collins und Luca Nascimento Schürhoff. Brockmann schaffte es mit seiner Formation auf den dritten Platz.

Termine:

14 bis 18 Uhr, kostenlose Energieberatung der Verbraucherzentrale Dülmen, Overbergpassage

Wetter:

Ruhiges und mildes Herbstwetter. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 21 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Süd- bis Südwestwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Zufahrt Münsterstraße/Bergfeldstraße, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung)