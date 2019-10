Die Kapelle Visbeck sieht Rot. Ganz wortwörtlich und Stück für Stück. Denn Arbeiter sind gerade dabei beschäftigt, den achteckigen Altaranbau von seinem Zementputz zu befreien.

Und unter der grau gewordenen Schicht tauchen rote Backsteine auf - weshalb die Kapelle zumindest derzeit für Spaziergänger einen ganz neuen Anblick bietet.

Zuerst kommt der Zement weg

Am Gotteshaus, errichtet Mitte des 18. Jahrhunderts, startete in dieser Woche die Sanierung der Außenfassade. Die Kapelle wurde dafür eingerüstet.

Aktuell läuft das Entfernen des Zementputzes, mit dem der Anbau nachträglich verkleidet worden war, berichtet Architektin Gülcan Cermik vom Büro Spital-Frenking+Schwarz.

Dellen im Putz

An einigen Stellen benötigen die Arbeiter dafür Stemmeisen, an anderen reicht ein Hammer. Denn: Der Zement lässt kein Wasser durch, dieses sammelte sich somit an einigen Stellen hinter dem Putz. Richtige Dellen entstanden. Hier hat sich der Zement längst vom Mauerwerk teilweise fingerbreit abgelöst.

Sanierung der Kapelle Visbeck 2019 1/5 Foto: Kerstan

Foto: Kerstan

Foto: Kerstan

Foto: Kerstan

Foto: Kerstan

Über das Rot kommt eine Kalk-Schlämme

Das aktuelle Rot der Kapelle wird allerdings nicht von Dauer sein. Im Inneren liegen bereits drei Farbmuster des Restaurators, zeigen Gülcan Cermik und Britta Markert-Löbbert von der Eigentümerfamilie.

Denn ist der Zement einmal runter, alles gründlich gereinigt und alle Risse ausgebessert, kommt eine Schlämme aus Baumberger Kalksandstein auf die Fassade, erläutert die Architektin. Welche der drei zur Auswahl stehenden Beigetöne es wird, entscheiden die Denkmalschützer vom Landschaftsverband.

Fertig bis zu den Visbecker Lichtern

Rund fünf Wochen werden die Arbeiten dauern, bei denen unter anderem auch Fensterstreben und Gesims saniert werden. Bis zum Start der Visbecker Lichter am dritten Adventswochenende soll auf jeden Fall alles fertig sein.