Dülmen. Viel Zeit, Geld und Eigenarbeit hatte die gesamte Familie Genc investiert, um ihr Restaurant in Dülmen zu eröffnen. „Der Laden läuft auch wirklich super“, freut sich Geschäftsführer Mazlum Genc.

Die Gäste nutzen nicht nur das breite Angebot im Restaurant, sondern lassen sich die Spezialitäten auch nach Hause liefern. Doch seit der Eröffnung hat sich eine Veränderung ergeben, „denn zwei meiner Geschwister sind aus beruflichen Gründen nicht mehr vor Ort und können uns daher nicht mehr helfen.“

Nach Fulltime-Job ins Restaurant

So ist der Vater zusammen mit Aushilfen zunächst alleine im Restaurant, bis die Kinder am Abend nach ihrem Job als Ablösung kommen. „Wir haben schon zahlreiche Stellenanzeigen aufgeben, aber es hat sich kein Personal gefunden, das längere Zeit durchhält“, so Genc.

So würde der Geschäftsführer das Restaurant am liebsten an einen interessierten Nachfolger übergeben. „Aber bis sich jemand gefunden hat, machen wir auch weiter“.