Pünktlich um 17 Uhr in der Adventszeit ist es so weit: Dann wird jeden Tag das neuste Kläppchen am großen Rathaus-Adventskalender enthüllt. Nur: Aktuell ist der Hauptsitz der Verwaltung eine Baustelle, Stichwort Umbau und Anbindung an das Intergenerative Zentrum.

Doch trotz der Arbeiten gibt es auch in diesem Jahr den Rathaus-Adventkalender. Die 24 Fenster werden wieder von Kindergärten, Schulen und weiteren Einrichtungen gestaltet. „Alle Fenster sind vergeben“, berichtet Yvonne Holtkamp von Dülmen Marketing.