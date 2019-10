Das sollten Sie wissen:

Nachdem die Sprengung eines Geldautomaten im Eingangsbereich große Schäden angerichtet hatte, konnte der Real-Markt am Montag dennoch öffnen. Kunden kommen jetzt über den Nebeneingang am Getränkecenter in den Markt. Die Postagentur, der Bäcker und die Friseur bleiben hingegen erst einmal geschlossen.

„Plötzlicher Herztod - Wie kann man sich davor schützen“: Das ist in diesem Jahr das Thema beim Dülmener Herz-Aktionstag. Dieser findet am Sonntag, 10. November, von 11 bis 16 Uhr in der Alten Sparkasse statt. Neben Vorträgen und Infos können Besucher dabei auch selbst aktiv werden.

Das Notprogramm im Dernekamp steht: Nur mit einem solchen kann der Betrieb in der Kita der Rasselbande nach mehreren Krankheitsfällen beim Personal aufrechterhalten werden. Durch das Teilen von Betreuungszeiten von Eltern und ihre deutliche Reduzierung können nun jeweils 40 Kinder pro Tag mit dem vorhandenen Personal betreut werden, teilte Geschäftsführerin Angelika Kirstein mit. Sehr dankbar ist sie den Eltern.

Orchestergraben statt Schulbank: Die jungen Musiker Frederik und Jannik Raeker sind in Münster dabei, wenn ab 26. Oktober das TheaterJungendOrchester in der Oper „Yolimba oder Die Grenzen der Magie“ im Großen Haus mitwirkt.

Beim Surfclub Buldern wurde aufgeräumt. Zudem bekam der Verein eine Spende, die für die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen genutzt werden soll. Unklar ist noch, was beim Verkauf des Geländes am Bulderner See aus dem Verein wird.

Wetter:

Anfangs Nebel, später lockert es auf mit zum Teil sonnigen Abschnitten. Trocken bei Höchstwerten von 14 bis 16 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Zufahrt Münsterstraße/Bergfeldstraße, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung)