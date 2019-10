Realmarkt wieder geöffnet

Dülmen. Nachdem drei unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen den Geldautomaten im Realmarkt auf dem Quellberg gesprengt und dabei erheblichen Schaden angerichtet hatten, war der Verbrauchermarkt am Montag für die Kindschaft wieder zugänglich. „Der Markt ist regulär geöffnet, allerdings ist Eingang nur über den seitlichen Eingang am Getränkecenter möglich“, erkläre dazu ein Unternehmenssprecher. „Der Markt ist nicht einsturzgefährdet, sonst hätten wir auch nicht öffnen können.

Von Hans-Martin Stief