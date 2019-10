Splitter gehen unter die Haut

Noch vor den Hauptstädtern präsentierten die Münsterländer Laiendarsteller unter der Leitung von Ulla Geiges eine tänzerische Darstellung in Anlehnung an den gesellschaftskritischen Roman „Kirschgarten“ von Anton Tschechow. Für eine stimmungsvolle Schwarz-Weiß-Inszenierung hatte die DDS Showtechnik gesorgt. In weiße Kostüme gehüllt geriet die Darstellung des Stückes durch Tempowechsel zu einer mal Frohsinn stiftenden und mal nachdenklich machenden Performance.

Eine Woche lang einstudiert

„Eine Woche lang haben Menschen aus dem ganzen Münsterland, die sich zuvor nie gesehen haben, die gemeinschaftliche Performance einstudiert. Ich bin unheimlich stolz darauf“, unterstrich Antje Leushacke-Berning vom Vorstand der Kulturoffensive die besondere Leistung der sieben- bis 75-jährigen Teilnehmer.