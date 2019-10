"Wir freuen uns sehr über das Urteil des Bundesgerichtshofes und es bestärkt uns auch in unserer Strategie.“ So wie Michael Geiping nehmen alle Dülmener Bäcker das aktuelle Gerichtsurteil zum Sonntagsverkauf äußerst positiv auf.

Das besagt im Wesentlichen: Brötchen sind, da sie gebacken werden, zubereitete Speisen und dürfen daher auch an Sonn- und Feiertagen verkauft werden. Die strengeren Ladenöffnungszeiten gelten hier nicht.

Rechtliche Klarheit

„Das gibt uns auf jeden Fall rechtliche Klarheit, bislang befand sich der Sonntagsverkauf ja eher in einer Grauzone“, ergänzt Geiping. Er freut sich auch deshalb über das Gerichtsurteil, „weil es doch absurd ist, dass an Tankstellen Brötchen verkauft werden dürfen, wir, die wir das Handwerk ausüben, aber sonntags nicht ganztägig verkaufen durften.“

Bäcker, die zugleich ein Café betreiben, durften auch bisher schon an zwei aufeinanderfolgenden Feiertagen, etwa dem ersten und zweiten Weihnachtstag Backwaren verkaufen. Andreas Böckmann hat bislang noch keine Café-Lizenz. Und weiß noch nicht, ob er eine beantragen will. „Wir werden erst mal abwarten, und am Sonntag unseren Kunden weiterhin von 7 bis 12 Uhr zur Verfügung stehen“, erklärt Andreas Böckmann.

Falls das Kundeninteresse über diesen Zeitraum hinaus reiche, müsse man überlegen. „Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass für uns der Sonntag auch ein Familientag ist. Und deshalb werden wir genau überlegen, was wir tun.“