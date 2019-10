Während besonders Senden und Ascheberg stark betroffen waren, hatten die Dülmener Glück. „Wir hatten während des Sturms selbst keinen einzigen Einsatz“, so Feuerwehr-Sprecher Daniel Niehues auf DZ-Anfrage. Erst um 15.25 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert, als ein Baum an der Hiddingseler Straße an der Bahnlinie Dülmen - Lüdinghausen umgestürzt war.