Das sollten Sie wissen:

Die Dülmener nehmen ihre Aufgabe, die Zukunft der Stadt Dülmen zu planen, offenbar ernst, Das Internetportal, auf welchem jeder den Ort markieren kann, an welchem er Entwicklungspotenzial für Dülmen sieht, wird sehr gut angenommen.

Ob Handy, Laptop oder andere elektronische Geräte. In diesen Geräten sind oft Lithium-Ionen-Akkus mit eingebaut. Genau mit dieser Art von Akkus hat sich der Projektkurs „Materialwissenschaften“ des Annette-Gymnasiums (AvD) beschäftigt. Dafür sind die Schüler ins Batterieforschungszentrum Münster gefahren.

Der DFB möchte gerne neue Spielformen im Kinderfußball einführen - um dem Nachwuchs so Spaß und Erfolgserlebnisse zu vermitteln. Doch der Kreis Ahaus/Coesfeld will an der erst vor drei Jahren eingeführten Fair-Play-Liga festhalten.

Termine:

16 bis 20.30 Uhr, Blutspende-Termin in der Grundschule Buldern

Wetter:

Vormittags einzelne Schauer und trockene Abschnitte. Im Tagesverlauf teils gewittrige Schauer, Temperaturen 15 bis 17 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind.

Verkehr:

Einbahnstraßenregelung auf der L 551, Fahrt ist nur in Richtung Buldern möglich, für die Gegenrichtung gibt es eine Umleitung über die Karthaus.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Zufahrt Münsterstraße/Pluggendorfer Straße