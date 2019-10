Vorschläge für den Ehrenamtspreis

Frist endet am 31. Oktober

Dülmen. Noch bis zum 31. Oktober können Vorschläge für den Dülmener Ehrenamtspreis 2019 eingereicht werden, den die Stadt Dülmen seit 2011 in Kooperation mit der Sparkasse Westmünsterland auslobt. Mit dem Preis sollen Personen oder Gruppen gewürdigt werden, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich in Dülmen engagieren, zum Beispiel im sportlichen, sozialen oder kulturellen Bereich.