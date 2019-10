Diesmal standen die politisch aktiven Frauen im Mittelpunkt und nicht wie in den Vorjahren frauenpolitische Themen und Herausforderungen. Martina Tönnishoff, Coach und Mediatorin, machte den Einstieg mit dem Impulsvortrag „Das Geheimnis innerer Stärke und Vitalität - Resilienz statt Burnout?“ Sie stellte verschiedene Schlüssel zum Erhalt und zur Weiterentwicklung von Resilienz vor.

Resilienz ist die Eigenschaft, sich in Krisen, aber auch im Alltagsstress rasch zu erholen, sozusagen eine seelische Widerstandkraft. Politisch aktive Frauen sind besonders gefordert.

Alles unter einem Hut?

Familie, Freunde, der Beruf und die Politik wollen unter einen Hut gebracht werden. Tönnishoff gab dazu die Empfehlung: „Wenn Sie bei sich selbst anfangen und an ihrer Haltung arbeiten, dann ist das schon ganz viel. Die Umstände und andere Menschen können Sie nicht ändern, aber wie Sie damit umgehen, das können Sie.“

Um all den Anforderungen gerecht zu werden, sei es wichtig sich Erholungsinseln fernab des Leistungsstresses zu schaffen. Die freie Zeit solle nicht in Freizeitstress ausarten. Schmunzelnd meinte sie: „Löcher in die Luft starren kann auch entspannend sein.“ In Kleingruppen tauschten sich die Frauen über ihre Erfahrungen und Wege zur Steigerung der Resilienz aus. Eine Teilnehmerin kam zu dem Fazit: „Wir haben schon so viele Ressourcen, wir müssen einfach nur hinschauen und dranbleiben.“