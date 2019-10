Rund zwei Stunden hatten die kleinen Detektive im Alter von acht bis 13 Jahren Zeit, alle Aufgaben zu meistern, bevor in einer kleinen Zaubershow gemeinsam der Fall gelöst wurde.

Gastauftritt für Pferdi

„Es hat allen Darstellern viel Spaß gemacht zu sehen, wie die Nachwuchsdetektive der Lösung des Falls immer ein Stück näher kamen, aber auch, wie sie die Aufgaben und Rätsel gelöst haben. Für mich hat diesmal das Planen und Drehbuchschreiben den besonderen Reiz ausgemacht“, so Thomas Rustige vom Verein Ex libris, der in diesem Jahr das Skript zu der Krimirallye schrieb. Zum ersten Mal hatte auch das Dülmener Maskottchen „Pferdi“ einen Gastauftritt bei der Kinderrallye in der Stadtbücherei.

„Es war ziemlich anstrengend, zweieinhalb Stunden in dem Kostüm zu stecken und das Pferd zu spielen. Den Kindern hat es aber viel Spaß gemacht“, berichtet Calli Ramberg, der am Freitagabend in die Rolle des Pferdes „Kalle von Bruch“ schlüpfte.

Neuauflage im nächsten Jahr

Die einzelnen Rollen wurden wieder von Mitarbeitern der Stadtbücherei und von Mitgliedern des Ex libris gespielt.

Auch der Ex-libris-Vorsitzende Florian Kübber war mit der Veranstaltung sehr zufrieden. „Es ist schön zu sehen, wie sich die Kinder auf den Fall einlassen und ganz akribisch versuchen, das Rätsel zu lösen. Natürlich können die Kinder so auch ganz unterschwellig an die Bücherei herangeführt werden und nutzen dann zukünftig mit den Eltern das Angebot dort.“

Im nächsten Jahr wird es den achten Fall um den Kommissar van der Lupe in der Stadtbücherei geben. „Ich habe auch schon einige Ideen an dem Abend bekommen, die wir im nächsten Jahr einbauen können“, blickt Thomas Rustige nach vorne.