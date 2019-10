Dülmen. In betrunkenem Zustand hat ein 36-jähriger Autofahrer aus Dülmen am Samstag gegen 23.20 Uhr auf der Hiddingseler Straße / Lüdinghauser Straße einen Unfall verursacht. Am Sonntag ging der Polizei ein berauschter Autofahrer ins Netz.

Von Dülmener Zeitung