Das sollten Sie wissen:

SPD-Urgestein Franz Müntefering war Gast bei der SPD in Dülmen. Für die DZ nahm er sich Zeit für ein Gespräch über seine politische Arbeit und Veränderungen in der Gesellschaft.

Eine goldene Hochzeit ist an und für sich schon etwas Besonderes. Aber fünf goldene Hochzeiten in einer Familie in einem Jahr?! Marlies und Ludwig Eveld beendeten am Wochenende den familiären „Hochzeitsmarathon“ mit einem Fest.

Mit dem Familientag klingt am heutigen Montag die Kirmes aus. Sonnenschein und milde Temperaturen lockten am Sonntag viele Besucher in die Innenstadt.

Die Sportfreunde Merfeld haben beim SC Reken wieder gepunktet. Beim 0:0 hatten die Merfelder die besseren Chancen. Die TSG Dülmen unterlag in Gescher. In der Kreisliga A gab es jeweils Packungen für Brukteria Rorup und die DJK Dülmen.

Sportergebnisse:

Bezirksliga:

SC Reken - SF Merfeld 0:0

SV Gescher - TSG Dülmen 3:2

Kreisliga A:

SV Gescher II - TSG Dülmen II 1:1

SG Coesfeld - DJK Dülmen 6:1

Vorwärts Lette - GW Hausdülmen 0:3

Eintracht Coesfeld - Brukteria Rorup 6:0

Kreisliga B:

SG Coesfeld II - SF Merfeld II 4:1

DJK Rödder - U. Lüdinghausen II 6:3

Kreisliga C:

Vorwärts Hiddingsel - DJK Dülmen II 4:2

Termine:

Die Kirmes geht mit dem Familientag von 14 bis 22 Uhr in die letzte Runde.

Wetter:

Zunächst stark bewölkt, Schauer sind möglich. Am Nachmittag scheint die Sonne immer häufiger bei 18 bis 21 Grad. Schwacher Wind aus Südost bis Ost.

Verkehr:

Einbahnstraßenregelung auf der L 551, Fahrt ist nur in Richtung Buldern möglich, für die Gegenrichtung gibt es eine Umleitung über die Karthaus.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Zufahrt Münsterstraße/Pluggendorfer Straße