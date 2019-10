Straßen erhalten neue Decke

Die vorhandene Deckschicht wird abgefräst und eine neue Asphaltschicht eingebaut. Ferner werden Rinnenangleichungen und Reparaturarbeiten an Straßenabläufen und Kanaldeckel durchgeführt.

Arbeiten an der Eisenhütte laufen

An der Eisenhütte von Halterner Straße (L551) bis Einmündung Kohlbrink wurde mit den Vorarbeiten bereits begonnen. Das Abfräsen der Deckschicht und der Asphalteinbau erfolgen im Zeitraum von Montag, 14. Oktober, bis Freitag 31. Oktober.

Am Riedweg von Kapellenweg bis Einmündung Am Hofgarten erfolgt die Oberflächensanierung ebenfalls im Zeitraum von Montag, 14. Oktober, bis Freitag 31. Oktober.

Ansprechpartner bei der Stadt Dülmen ist Pierre Wessendorf, Tel. 02594/12-758 oder p.wessendorf@

duelmen.de.