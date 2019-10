Ein Gutes hatte das Regenwetter am Freitag doch: Die mitgebrachten Regenschirme konnten wunderbar als Fänger für die Freichips herhalten. Diese wurden, wie in jedem Jahr, zu Beginn der Viktorkirmes von dem stellvertretende Bürgermeister Hugo Ruthmann und Schaustellersprecher Arno Heitmann von einem Fahrgeschäft aus in die Menge geworfen. Glücklich schätzen konnten sich diejenigen, die tatsächlich einen ergatterten.