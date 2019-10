Das sind die Termine am Wochenende

Dülmen. In der Dülmener Innenstadt gibt es die Viktorkirmes mit Krammarkt und verkaufsoffenem Sonntag. Der Merfelder Dorfladen feiert Geburtstag und Modelleisenbahnfreunde sind am Bahnhof Buldern richtig. Dies sind die Termine am Wochenende.