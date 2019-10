Kolping sammelt am Raiffeisenmarkt

Dülmen. Die Kolpingsfamilie Dülmen sammelt am Samstag, 19. Oktober in der Zeit von 9 bis 13 Uhr Altkleider, Schuhpaare und Textilien, die gegen Kartoffeln, die der Raiffeisenmarkt Dülmen spendet, getauscht werden können. Die Annahme der Altkleider erfolgt direkt am Raiffeisenmarkt Dülmen, Baumschulenweg 6.