„Wir sind Teil der Großübung Defender 2020, mit welcher wir mit unseren Alliierten herausfinden wollen, in welcher Zeit wir große Mengen an Ausrüstung und Personal aus den USA im Falle einer Krise an die zentralen Orte in Europa bewegen können“, führte Kuester aus.

US-Soldaten fliegen nach Dülmen ein

Für Dülmen bedeutet das: Zwischen Frühjahr und Spätsommer sind große Transportbewegungen über die Schiene und die Straße geplant. Bis zu 130 aus den Vereinigten Staaten eingeflogene Soldaten werden am Anfang und am Ende dieser Übung in den Tower Barracks campen und die Übung unterstützen. Wann es genau losgeht, kann die Army noch nicht sagen, es dürfte allerdings ab Mitte März mit größeren Bewegungen aus den Tower Barracks zu rechnen sein.

Drehscheibe nach Osteuropa

Deutschland - und damit auch Dülmen - soll bei diesem Manöver, das offiziell im April und Mai nächsten Jahres durchgeführt wird, als Drehscheibe fungieren, um Soldaten und Material aus den USA nach Polen und in die drei baltischen Länder Litauen, Lettland und Estland weiterzuverteilen.

auszuschließen