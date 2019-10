Das sollten Sie wissen:

Aktionskünstler Fritz Pietz lädt zu einer Ausstellung im Ladenlokal Viktorstraße 6 ein. „Die bunte Gesellschaft und ihre Freunde“ zeigt Farbfeldmalerei und ist ein Plädoyer für eine vielfältige Gesellschaft. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag.

Über 70 Schausteller sind bei der Viktorkirmes am Start, die Freitag eröffnet wird. Seine Premiere gibt das „Extrem“ mit einem 42 Meter langen Arm und hohen Geschwindigkeiten. Die Arbeiten in der Baustelle Marktstraße am Steinteppich sollen am Donnerstag abgeschlossen sein, damit die Kirmes nicht behindert wird.

Überraschend und mit 9:3 auch recht deutlich haben die Herren von Jugend 70 Merfeld in der TT-Landesliga den Spitzenreiter Borken bezwungen und vom Thron gestoßen. Das Team um Raphael Schwaag zeigte eine sehr gute Leistung.

Wetter:

Zunächst dicht bewölkt und regnerisch, später lockert es auf. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 16 Grad. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig, teils böig.

Verkehr:

Heute ist von der Langen Nase aus keine Zufahrt zum Friedhof und den drei Geschäften möglich, wegen Asphaltarbeiten.

Einbahnstraßenregelung auf der L 551, Fahrt ist nur in Richtung Buldern möglich, für die Gegenrichtung gibt es eine Umleitung über die Karthaus.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Parkplatz Friedhof, Zufahrt Münsterstraße/Pluggendorfer Straße,

Voraussichtlich heute wird als letzter Schritt die Asphaltdecke in der Münsterstraße erneuert. Während der Arbeiten, die voraussichtlich einen Tag dauern, kann es zu leichten Einschränkungen für den Verkehr kommen.