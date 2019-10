Mülltonnen brennen im Haverland

Dülmen. Gleich zwei Mülltonnen gerieten in Dülmen in der Nacht zum Samstag in Brand. Zunächst erhielt die Polizei gegen 1.15 Uhr Kenntnis über eine brennenden Mülltonne am Haverlandweg. Bereits 15 Minunten später wurde erneut der Brand einer Mülltonne in unmittelbarer Nähe am Butterkamp gemeldet. In beiden Fällen blieb es nach Polizeiangaben bei geringen Schäden an den Mülltonnen und die Brände konnten schnell gelöscht werden.

Von Hans-Martin Stief