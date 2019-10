Vom Kirchenvorstand richtete Robert Wulf sehr dankende Worte an Pfarrer Heinz Golder, und blickte auch auf seinen Werdegang zurück.

Pfarrer aus Leidenschaft

Golder war am 4. Oktober 1939 in Hamm Heesen geboren, und hätte schon sehr früh entdeckt, dass er Pfarrer werden wollte. Nach dem Abitur studierte er Theologie, und 1967 wurde er zum Priester geweiht. Im Jahre 1987 wurde er dann Nachfolger von Peter Rück in Rorup. „Herr Pastor, Sie haben Seelsorge gelebt! Sie standen in all den Jahren der Gemeinde mit Rat und Tat zur Seite,“ so Wulf.

Alkohol konserviert

Dass er 80 Jahre alt geworden sei, läge sicherlich auch daran, dass er die hochprozentigen Getränke Arquebuse und Hermite zu sich genommen habe. Dieses sagte Robert Wulf mit einem verschmitzen Lächeln.

Eine große Freude war für Golder die schöne Torte von Mia, Klara und Martha, die ihm die Kinder extra gebacken hatten. Eine große blaue Achtzig aus Marzipan zierte die Torte. Ganz stolz gaben Martha und Klara die Torte ab.

Im Gemeindehaus nahm Golder dann zahlreiche Geburtstags-Glückwünsche entgegen und eröffnete das ausladende und sehr leckere Fingerfoodbuffet.