Nun bekommen alle Dülmener die Gelegenheit, ihre Anregungen zu Innenstadt und Ortsteilen auf einer Karte online einzutragen. Außerdem können die Einwohner hier fünf Schwerpunkte wählen, die ihnen für die Entwicklung ihrer Heimatstadt wichtig sind. Klima, Mobilität, Kultur, Freizeit oder Bildung sind solche Themenschwerpunkte.

Einen Monat Zeit

Wer möchte, gibt sich bei seiner Zukunftsidee zu erkennen, wer lieber anonym bleiben will, darf das auch. Nur eine Email-Adresse muss jeder angeben. Einen Monat Zeit haben die Dülmener, sich virtuell an Dülmens Zukunft zu beteiligen.

Abschluss im Sommer 2020

„Ich habe schon in meiner ersten Haushaltsrede darauf hingewiesen, wie wichtig ein Zukunftsbild für Dülmen ist. Umso mehr freue ich mich über dieses Projekt“, erklärte Bürgermeisterin Lisa Stremlau. Ihr sei es ein wichtiges Anliegen, das Projekt Heimatwerkstatt bis zum Sommer abzuschließen. Die Stadtplanerin Elke Frauns unterstützt die Verwaltung bei diesem Projekt, das von NRW-Vital finanziell gefördert wird.

In einem ersten Schritt können die Dülmener ab sofort in allen Ortsteilen und in der Kernstadt die Punkte oder Bereiche markieren, an denen sie sich Entwicklung wünschen.

Uploads sind möglich

Zusätzlich können sie ihren Beitrag einem Themenfeld zuordnen und ihren Eintrag begründen. Sogar Dateien wie Skizzen oder Fotos, können hochgeladen und von anderen Besuchern der Seite angeschaut werden. Jeder Nutzer kann jeden Beitrag kommentieren.

www.duelmen.de