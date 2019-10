Arbeiten werden am Dienstag abgeschlossen

Dülmen. In der Münsterstraße finden derzeit Kanalbauarbeiten in Höhe des Kolpinghauses statt. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Stadt Dülmen teilt nun mit, dass die Arbeiten auf der Straßenseite Kolpinghaus vor dem Abschluss stehen.