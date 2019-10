Megazeltparty lockt über 1000 Besucher

Weit über 1000 Besucher feierten bei der Megazeltparty am Gausepatt in den Feiertag hinein. So gab es auch um Punkt Mitternacht eine eindrucksvolle, rund zehnminütige Lichtershow.

„Alles hat super geklappt, die Stimmung war toll“, zog hinterher Dülmen-Marketing-Geschäftsführer Tim Weyer eine zufriedene Bilanz. Für Musik zuständig an dem Abend war DJ Marv U, er sorgte für eine gut gefüllte Tanzfläche.