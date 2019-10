Am Ende war das Ergebnis klar: Mit großer Mehrheit stimmten am Mittwochabend Wirtschaftsförderungs- und Bauausschuss für Variante I bei der Marktplatz-Gestaltung.

Das bedeutet: Die Marktplatz-Mauer kommt weg, es gibt eine große Treppenanlage. Und der Platz wird nicht abgesenkt - so wie es Variante II vorsah. Für die sprachen sich lediglich Martin Kwiatkowski und Anke Pohlschmidt (beide SPD) aus.

Viel Kritik an zu wenig Spielgeräten

Was in der Debatte aber auch deutlich wurde: Nach dieser Grundsatzentscheidung wartet auf Planer Thomas Köhlmos und seine Kollegen noch viel Arbeit. Was sie besonders bemängelten, waren fehlende Spielgeräte auf dem Marktplatz.