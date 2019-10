Falsche Polizistin muss in Haft

Wegen des Betruges in Dülmen und acht weiterer Taten hatten sich die beiden inzwischen gefassten Täter - ein 30-jähriger Dorstenener und eine 32-jährige Dorstenerin jetzt vor dem Landgericht Essen zu verantworten. Die 32-Jährige, die den Dülmener um 8000 Euro betrogen hatte, wurde jetzt zu einer Gesamtstrafe von sieben Jahren und neun Monaten verurteilt. Der Tatvorwurf lautete gemeinschaftlicher Einbruchsdiebstahl in zwei Fällen, Raub, Betrug in zwei Fällen und versuchter Betrug.

Straftaten in drei Orten

Die Taten wurden in diesem und im vergangenen Jahr in Dorsten, Ahaus und Dülmen begangen. Die 32-Jährige muss wegen ihrer Drogen- und Alkoholsucht in eine Entziehungsanstalt, die Zeit wird auf die Strafe angerechnet. Die beiden Angeklagten waren im Prozessverlauf weitgehend geständig, sodass die Verteidigung auch nicht auf Freispruch plädiert hatte. Rechtsmittel gegen das Urteil können noch eingelegt werden.