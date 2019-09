Eine Party in Blau und Weiß

Los ging es mit einer stimmungsvollen Party. Da der Platz begrenzt war, kamen nicht solche Menschenmengen wie in den Vorjahren beim Oktoberfest des Schützenvereins. Aber die Anwesenden fanden gerade diese private Stimmung perfekt und feierten bis in den frühen Morgen. Und die Rotkreuzler hatten an alles gedacht: Die zünftige Maß vom Fass gab es in der Halle, Weißwurst, Leberkäse, Krustenbraten und Brezel in einem Wagenkiosk, und auch eine Longdrinkbar fehlte nicht. Für Musik sorgte zudem DJ Hark Schröder.

Buntes Unterhaltungsprogramm

Ein Unterhaltungsprogramm hatte sich Christoph Wübbelt überlegt, der das DRK im Vorfeld unterstützt hatte. So hatten vier Freiwillige einige Aufgaben zu bewältigen: zum Beispiel Bierkrug-Stemmen (mit erstaunlich langen Durchhaltezeiten) und anschließendes Bierkrug-Leeren.

Beim Jodeln mit dem Publikum als Jury lag dann Martin Rademacher deutlich vorne - was mit Sicherheit auch an der Mitgliedschaft im MGV Germania lag.

Auch wenn es später mit neun Punkten nur für Platz vier reichte. Um den Silberrang lieferten sich Frank Suttrup und Martin Gerdes ein Stechen. Und als Sieger mit elf Punkten durfte Stefan Teutscher jubeln. Für alle Vier gab es von Wübbelt als Dankeschön eine Flasche Holunderlikör mit Herzanhänger.

Die Nacht war kurz

Nach einer kurzen Nacht ging es für den DRK-Ortsverband am nächsten Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst weiter. „Jeden Tag dürfen wir dankbar auf diese Menschen schauen. Dass sich das DRK weiterentwickeln kann und sich auch in Zukunft engagieren kann ist die Idee des Festes“, betonte dabei Pfarrer Ferdinand Hempelmann. Auch sonst stand der von Hempelmann und Pfarrerin Susanne Falcke gehaltene Gottesdienst ganz im Zeichen des DRK.

Rotkreuzleiter Dirk Hoffmann nutzte die Chance, um die Kirchenbesucher über die Geschichte des Ortsvereins zu informieren. Und der Vorsitzende Dr. Martin Olbrich bedankte sich bei allen Helfern, den Geistlichen und seinem Team. „Als Arzt bin ich ja auch ein bisschen Seelsorger“, begann er seine Ansprache lachend mit einem „Liebe Gemeinde“.

Grandiose Stimmung

Im Anschluss ging es, begleitet vom Fanfarenzug, zum DRK-Heim. Hier waren Fahrzeuge ausgestellt, die Longdrinkbar vom Vorabend hatte einer Cafeteria Platz gemacht. Dazu gab es bayrische Leckereien. Erneut war die Stimmung grandios in der gut gefüllten Fahrzeughalle, es wurde geschunkelt, gesungen

und viel gelacht. Auch die Böhmische 13 und der Spielmannszug Buldern sorgte dabei für passende Musik. Zwischen den Auftritten legte erneut DJ Hark auf. Auch an die jüngeren Besucher hatten die Organisatoren mit Hüpfburg, Kinderkarussell und der mobilen Kegelbahn gedacht.