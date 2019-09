Was der Dülmener Wohnmarkt braucht

Matthias Günther stellte dem Wirtschaftsförderungsausschuss die Ergebnisse des Pestel-Instituts zur Entwicklung der Wohnsituation in Dülmen vor.

Demnach ist klar: Derzeit entsteht weniger Wohnraum als gebraucht wird. „Das ist aber auch kein Wunder, da viele Bauunternehmen zwischen 1995 und 2010 aufgeben mussten.“ Es fehlen also schlicht die Kapazitäten.

Ein Bewohner braucht mehr Platz

Statt 93 Wohnungen, die 2018 fertiggestellt wurden, müssten in Dülmen eigentlich rund 250 Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf zu decken. Das liegt zum einen daran, dass sich die Einwohnerzahl in den vergangenen 30 Jahren von rund 37.000 auf etwa 47.000 erhöht hat, aber auch daran, dass ein Bewohner heute im Schnitt zehn Quadratmeter mehr Wohnfläche beansprucht.

Mit einer Prognose, wie sich Bevölkerung und Wohnsituation weiter entwickeln werden, tat Günther sich schwer. „Das liegt an vielen Faktoren, und einige davon haben Sie auch selbst in der Hand“, erklärte er den Politikern. So könne die Stadt mit günstigem Bauland Anreize für Interessenten schaffen.

Nach der Babyboomern kommt der Pillenknick

Was allerdings schon heute feststeht: Der Generation der Babyboomer, die in den 1990er-Jahren und Anfang dieses Jahrtausends Familien gegründet und Wohnraum gesucht hat, folgt der Pillenknick. „Ab 2025 wird der Bedarf an Wohnraum auch in Dülmen deutlich zurückgehen“, prognostiziert der Wissenschaftler.

Die Zahl der über 80-Jährigen werde sich in Dülmen bis 2050 auf rund 6000 verdoppeln, die Berufstätigen ab 50 gehen im gleichen Zeitraum zurück. Also werden weniger klassische Einfamilienhäuser als vielmehr seniorengerechte Wohnformen gebraucht. „Es dürften in Zukunft auch wieder kleinere Wohnungen bis zu 45 Quadratmeter Wohnfläche gebraucht werden.“

Gute Noten für Dülmens Sozialbau

Besonders gute Noten bekam Dülmen in Bezug auf sozialen Wohnungsraum. Etwa 14 Prozent der Wohnungen seien Sozialwohnungen. „Damit sind Sie in NRW an der Spitze.“

Jeder zweite Bedürftige könne derzeit eine geförderte Wohnung in Anspruch nehmen. Insgesamt gebe es rund 2200 Haushalte in diesem Segment. Bürgermeisterin Lisa Stremlau zeigte sich erfreut darüber, da insgesamt bezüglich des Angebots an Sozialwohnungen immer wieder scharfe Kritik laut werde.

Viele aktuelle Projekte

Baudezernent Markus Mönter nahm die Gelegenheit wahr, auf insgesamt 900 aktuelle Wohnungsbautätigkeiten in Dülmen zu verweisen, darunter das Baugebiet auf dem Gelände der Mühle Jäckering mit 185 neuen Wohnungen, die geplanten 90 Wohnungen der Klimasiedlung und die 130 an der Alten Badeanstalt.

Senioren-WG wird zehn Jahre alt

Wohnen im Alter? Eine Möglichkeit bietet die Senioren-WG in Rorup. Die gibt es seit zehn Jahren. Was sie auszeichnet, lesen Sie im neusten Beitag der DZ-Wohnserie, der in der Samstagsausgabe erscheint.