Dümo hält an Erweiterung fest

Die Änderung des Flächennutzungsplans vom eigentlichen Erweiterungsantrag der Firma Dümo zu trennen - das hielt die Politik im Wirtschaftsförderungsausschuss für keine besonders gute Idee.

Manuela Pross (CDU) hatte daher angefragt, ob es bei einer Zusammenlegung beider Punkte zu einer zeitlichen Verzögerung des Bauvorhabens kommen werde, was die Verwaltung allerdings verneinte. Daher beschloss der Ausschuss, dass nun zunächst der konkretisierte Antrag des Wohnmobilanbieters abgewartet werden solle, bevor die Änderung des Flächennutzungsplans in Angriff genommen wird.

Den ersten Bauantrag hatte das städtische Bauamt - wie berichtet - als unzureichend zurückgewiesen und mehrere inhaltliche Nachbesserungen gefordert. Unter anderem sei vom Investor Dümo kein städtebauliches Konzept vorgelegt worden, wie es der „Leitfaden zur Zusammenarbeit mit privaten Investoren“ fordere.

Unterstützung für neuen Antrag

„Wir haben uns jetzt professionelle Unterstützung ins Haus geholt, damit wir alle offenen Fragen zu unserem ersten Bauantrag auch zeitnah beantworten können“, erklärt Dümo-Chef Michael Thyssen im DZ-Gespräch.

Das Unternehmen will somit trotz eines ersten Rückschlages an der geplanten Erweiterung am Standort Kleuterbach festhalten.

Wie berichtet, will der Wohnmobilanbieter in Hiddingsel südöstlich vom bestehenden Standort im Gewerbegebiet „Am Kleuterbach“ ein Grundstück als Ausstellungs- und Stellfläche für Wohnmobile zukaufen. Anders, als die Initiative „Lebensraum Hiddingsel“, welche sich gegen diese Pläne stellt, ist das Unternehmen davon überzeugt, durch die Erweiterung am jetzigen Standort auch Verkehr und Emissionen reduzieren zu können.

Entsprechende Gutachten zu Lärmentwicklung und Verkehrsaufkommen sind bereits extern in Auftrag gegeben worden. Derzeit gibt es immer wieder Ärger, weil zu wenig Stellplätze vorhanden sind, und Wohnmobile auf öffentlichen Straßen abgestellt werden.

Als Voraussetzung für die Erweiterung müsste zuvor allerdings ein Teilstück des als Gewerbegebiet „Dörfer Geist“ ausgewiesenen Grundstücks zurückgenommen und als Freifläche deklariert werden. Denn die Bezirksregierung lässt zusätzliche Wohn- und Gewerbeflächen nur noch in seltenen Ausnahmen zu. Insofern müsste also der Flächennutzungsplan geändert werden. Weniger Gewerbefläche im Dörfer Geist, dafür zusätzliche Fläche am Kleuterbach.

Startups haben Interesse an Flächen

„Es gibt durchaus auch Interessenten für den Bereich Dörfer Geist. Einige Startups haben angefragt, ob sie hier ihr Unternehmen ansiedeln könnten. Allerdings ist diese Fläche ja derzeit noch gar nicht erschlossen. Und jetzt wollen wir zunächst abwarten, wie sich die Dümo-Pläne weiter entwickeln“, erklärte Hiddingsels Ortsvorsteher Hendrik Clodius im Ausschuss. Das Gewerbegebiet „Dörfer Geist“ besteht derzeit nur auf dem Papier, für konkrete Ansiedlungen steht es noch nicht zur Verfügung.