Denn bei dem Foto der Woche handelt es sich um das Titelmotiv des beliebten Adventskalenders der Bürgerstiftung. Dessen sechste Auflage wurde in dieser Woche vorgestellt.

Und der Kalender ist ein absolutes Erfolgsmodell. Er ist so begehrt, dass die Bürgerstiftung in diesem Jahr die Auflage erhöht hat, von 5000 auf 5500 Exemplare (und gleichzeitig auch noch mehr Preise akquiriert hat).

Ein Dezember-Nachmittag im Wildpark

Beim Titelmotiv hat sich der Vorstand für ein Foto von Jutta Reher entschieden. Entstanden ist dieses im Wildpark, berichtet die Fotografin, an der Pferdekoppel.

Dort sei sie an einem klaren Wintertag im Dezember unterwegs gewesen, so gegen 15 oder 16 Uhr am Nachmittag. Die Sonne ging schon etwas unter, und das goldene Licht verfing sich in den Bäumen im Zentrum des Fotos.

„Das war ein absoluter Zufall“, erinnert sich Reher. Aber da sie immer ihre Kamera dabei hat, nutzte sie sofort die Gelegenheit für diese eindrucksvolle Aufnahme.