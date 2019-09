Wie berichtet, staut sich hier der Verkehr aufgrund einer Einspur-Regelung zu den Stoßzeiten dauerhaft in beiden Richtungen. Minutenlanges Warten ist die Folge. Mit der aktuellen Sperrung des Mühlenwegs wird den Betroffenen eine weitere Route genommen. Nunmehr müssen sie, von der Halterner Straße über den Mühlenweg kommend, erst einen Umweg über den Gausepatt nehmen, um die Barbara-Kaserne erreichen zu können.

Beide Dauerbaustellen sind laut Stadt notwendig, um die Südumgehung, welche den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt in Zukunft rasch abführen soll, fertigstellen zu können. Der Mühlenweg von der Hülstener Straße bis an den Koppelweg bleibt rund zwei Monate gesperrt. Die Umleitung in Richtung Große Teichsmühle erfolgt über die Hülstener Straße, den Gausepatt und den Koppelweg.