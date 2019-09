Als sie nach einem Thema für das Kulturrucksack-Camp suchten, hatten es neue Spinnerei und Kulturteam diesmal nicht schwer. „Anlässlich des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums haben wir uns entschlossen, auch das diesjährige Camp unter dieses Motto zu stellen“, berichten die Organisatorinnen Silke Althoff und Sandra Feldhaus.

Das heißt: Vom 15. bis zum 18. Oktober, also in der ersten Herbstferienwoche wird im Stile der berühmten Designschule gearbeitet. Kinder zwischen zehn und 14 Jahren können sich in den Bereichen Weben und Textildruck, Malerei, Möbelbau, Beton und Skulpturen sowie Fotografie kreativ ausprobieren.

Hier geht‘s zu Anmeldung

Abgeschlossen wird das Camp mit einer großen Party für alle Teilnehmer samt ihre Familien und Freunde - natürlich in passender Verkleidung.

Alle Angebote sind, dank Förderung durch das Land, inklusive Verpflegung kostenlos. Es wird jedoch um Anmeldung per Email an s.feldhaus@duelmen.de oder s.althoff@duelmen.de gebeten.

Die Werkstätten auf einen Blick

Weben

Im Bauhaus war die Weberei eine der erfolgreichsten Werkstätten. An Webrahmen können die Kinder nun selber kleine und große Wandteppiche und gewebte Bilder gestalten.

Textildruck

Die Mädchen und Jungen erstellen im Stile des Bauhauses Entwürfe auf Papier her und drucken diese mit verschiedenen Techniken auf Textilien.

Malerei

Obwohl sich das Bauhaus nicht als Kunstschule im traditionellen Sinne verstand, wurde der bildenden Kunst eine große Bedeutung zugemessen. Bilder von Kandinsky, Klee oder Schlemmer kennt fast jeder. Beim Kulturcamp soll es darum gehen, was das besondere an der Malweise war. Außerdem werden eigene Bilder umgesetzt.

Druckerei

Die grafische Druckerei und der Werbedruck waren wichtige Stützen des Bauhauses. Die Kinder experimentieren hier mit verschiedenen Drucktechniken und gestalten Produkte für das Bauhaus-Camp.

Fotoworkshop

Fotografie diente im Bauhaus zunächst mehr der Dokumentation und der Werbung. Erst später wurde sie auch ein künstlerisches Experiment. Im Camp geht es um beides: zum einen soll die Arbeit in den Werkstätten dokumentiert, zum anderen Fotogramme mit lichtempfindlichem Papier erstellt werden.

Beton

Angelehnt an die Farben und Formen, die das Bauhaus dominierten, werden Betonskulpturen gebaut.

Möbel

In der Tischlerei-Werkstatt des Bauhauses entstanden Möbel, die zum Teil als Designklassiker gelten. Nachgebaut werden soll jetzt ein Bauhaus-Hocker.