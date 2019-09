Ein ziemliches Nachspiel wird ein eher harmloser Unfall für einige der Beteiligten haben. Das berichtete am Mittwoch die Polizei.

Was war passiert? Am Dienstagabend, gegen 20.50 Uhr, hatte ein Fahrer an der Straße Am Schloßgarten vergessen, an seinem geparkten Auto die Handbremse zu ziehen beziehungsweise einen Gang einzulegen. Die Folge: Sein Pkw rollte gegen einen andern Wagen und beschädigte diesen leicht.

Kennzeichen passte sich zum Wagen

Der Halter des zweiten Autos rief daher die Polizei. Und die stellte bald fest, dass mit dem Unfallauto so einiges nicht stimmte: Die angebrachten Kennzeichen gehören nicht zu diesem Fahrzeug, und es bestand auch kein Versicherungsschutz.

Den Fahrer sowie die Halterin aus Legden erwarten jetzt Strafverfahren. Die Kennzeichen und der Fahrzeugschein wurden von den Beamten beschlagnahmt.