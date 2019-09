Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Die Telefone in den Dülmener Reisebüros standen am Montag nicht still: Die Thomas-Cook-Insolvenz hatte vielen Kunden in Aufregung versetzt. „Das ist die größte Katastrophe, die der Branche überhaupt passieren konnte“, bewertet Andrea Schlagheck vom gleichnamigen Reisebüro die Pleite.

Die Tage des Empfangsgebäudes am Dülmener Bahnhof sind gezählt: Im Frühjahr soll hier der Abrissbagger anrücken. Wie sonst der Stand rund um den Neubau des Bahnhofes ist, darüber informiert die Verwaltung bald im Umweltausschuss. So dürften zum Beispiel demnächst gleich eine ganze Reihe von Verträgen unterschrieben werden. Mehr Infos gibt es in der aktuellen Ausgabe.

Auf historischen Pfaden radelten und wandelten über 80 Schnadegänger zwischen Lette, Merfeld und Welte. Rudolf Knoke und Justin Maasmann hatte zahlreiche Anekdoten vorbereitet - unter anderem zum Treiben der damaligen Herren von Merveldt.

Die Enttäuschung steht Thomas Tecklenborg, Josef Kock und Christoph Wieschhörster ins Gesicht geschrieben. Einen Schlussstrich haben die drei Geschäftsführer des Bürgerwindparks gezogen. Die Widerstände von Bürokratie und Umweltschutz waren am Ende zu hoch. Da halfen auch professionelle Partner nicht mehr.

Nach knapp über zwei Stunden fuhren die Landesliga-TT-Spieler von Jugend 70 Merfeld den zweiten Heimerfolg ein. Borussia Münster II wurde von Raphael Schwaag und Co. mit 9:3 bezwungen. Merfelder ist damit nunmehr Liga-Dritter.

Termine:

18 Uhr, Vortrag zur energetischen Sanierung von Gebäuden, Energieberater Andreas Deppe von der Verbraucherzentrale, Balkonzimmer Rathaus

19.30 Uhr, Prof. Dr. Thomas Sternberg beim Theologischen Bildungswerk „Er ist jetzt und nicht irgendwann die Zeit zum Handeln“, Pfarrheim Heilig Kreuz

Wetter:

Es ist zunächst freundlich. Am Nachmittag werden die Wolken dichter und es kommt Regen auf. Höchstwerte von 19 bis 21 Grad. Frischer Wind aus südlichen Richtungen.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der Brinkstraße in Hiddingsel und auf der Fröbelstraße im Dernekamp.

Einbahnstraßenregelung auf der L 551, Fahrt ist nur in Richtung Buldern möglich, für die Gegenrichtung gibt es eine Umleitung über die Karthaus.

Auf Lohwall und Overbergstraße kommt es wegen Bauarbeiten zu Sperrungen und Behinderungen.

Einbahnstraßenregelung auf der Baustelle Südumgehung für Friedhof-Besucher und Kunden der Geschäfte an der Bischof-Kaiser-Straße (Zufahrt Lüdinghauser Straße/Ausfahrt Mühlenweg); Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße