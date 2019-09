Die Machenschaften der Merveldts

Sie alle waren der Einladung der Heimatvereine aus Merfeld, Lette und Welte zum Schnadegang gefolgt.

Am Treffpunkt am Merfelder Grillplatz erfuhren die Teilnehmer zunächst Wissenswertes über die Hintergründe des Schnadegangs, der einst zur Beilegung von Streitigkeiten benachbarter Bauerschaften und Herrschaftsgebieten hinsichtlich schleichender Verschiebungen der Grenzen diente.

Schnadegang bei Grenzstreitigkeiten

So markierten einst die im niederdeutsch als „Schnade“ bezeichneten Schneisen, aber auch Bäche, Hecken oder Gräben die Grenzverläufe. „Durch Grenzverschiebungen wechselten mitunter auch schon mal Pferde ihre Besitzer, die von den eigentlichen Besitzern dann gegen teures Geld zurückgekauft werden konnten“, berichtete Rudolf Knoke, der die Teilnehmer mit vielen Informationen aus dem Fundus des Herzog von Croÿ’schen Archivs versorgte.

Zwischen Merfelder Niederung und Dülmener Landrücken

Der Ausflug führte an die Grenze von Merfeld, Lette und Welte, die zwischen der feuchten Merfelder Niederung und dem höher gelegenen Dülmener Landrücken mit seinen guten Böden auch eine naturräumliche Grenze darstellt.

„Die dicken und auf verzweifelter Brautsuche befindlichen Letteraner Bauern mussten nur mit der Egge auf dem Nacken nach Merfeld kommen, und schon hatten sie an jeder Zinke ein Häschen“, verdeutlichte Maasmann die Unterschiedlichkeit der Böden und dem damit verbundenen Wohlstand des Bauerntums diesseits und jenseits der Grenze.

Kurzweilige Geschichten und Anekdoten

Mit kurzweiligen Geschichten und Anekdoten angereichert wurde an den Haltepunkten Geschichte lebendig. Einen aktuellen Bezug der Grenzlage schuf Maasmann mit der B67n. Während diese in Welte tiefliegend durch die Landschaft geführt werde, sei die Trassenführung über den feuchten Untergrund in Merfeld nur auf einem höher liegenden Damm möglich.

Als roter Faden zogen sich nachbarschaftliche Streitigkeiten der Herren von Merveldt und Lette durch die Exkursion. Dabei ließ Maasmann kein gutes Haar an den damaligen Herren von Merveldt, die im Haus Merfeld residierten. „Die Merfelder waren immer recht kiebig und wollten als Reichsland Herrschaftsansprüche durchsetzen.“