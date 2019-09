Vermutlich infolge eines technischen Defekts ist ein Wäschetrockner im Keller eines Hauses in der Bauerschaft Hanrorup bei Rorup am frühen Montagmorgen in Brand geraten. Gegen 1.15 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein.

Ein Bewohner hatte den Brandgeruch gerochen, entdeckte das Feuer und begann mit den Löscharbeiten, während seine Tochter den Notruf wählte. Als die Feuerwehr ankam, konnte sie den Brand schnell löschen. Der Rettungsdienst brachte drei leicht verletzte Hausbewohner, die Rauch eingeatmet hatten, in Krankenhäuser.