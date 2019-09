Insbesondere sollen Nistkästen für Meisen aufgehängt und gepflegt werden sowie Fledermäuse, Kuckuck, Brackwespen und andere natürliche Feinde der Raupe gestärkt werden. Die feinen Brennhärchen der Raupe lösen auf der menschlichen Haut unangenehme und sehr langfristige Irritationen aus. Die FDP schlägt vor, das Biologische Zentrum zu kontaktieren.

Die Stadtverwaltung nimmt diesen Antrag zum Anlass, ihre Bemühungen zu beschreiben, mit denen die Raupe in diesem Jahr bekämpft wurde. „Eine Grundbekämpfung erfolgt durch die mechanische Abnahme der Nester. Zum Schutz der Menschen vor den Brennhaaren kann durch diese Maßnahme der Befall reduziert und die Ausbreitung minimiert werden“, heißt es in einer Verwaltungsvorlage. Die Stadt verzichte auf den Einsatz chemischer und biologischer Spritzmittel.

28.000 Euro investiert

Ein Spezialsauger für die Entfernung der Nester sei von der Stadt bereits angeschafft worden, zwei Mitarbeiter des Baubetriebshofes seien besonders geschult worden. Die städtischen Ausgaben zur Bekämpfung des lästigen Spinners seien von 10.000 Euro im Jahr 2018 auf 28.000 Euro in 2019 gestiegen, heißt es in der Vorlage weiter.

Biologische Bekämpfung

Doch auch dem Vorschlag der FDP steht die Verwaltung positiv gegenüber: „Bis zum Frühjahr sollen an mehreren Stellen im Stadtgebiet Nistkästen an Eichen installiert werden, um die Populationsdichte der Meisen und Sperlinge zu erhöhen.“ Insgesamt sollen 100 Nistkästen angeschafft werden sowie 50 Raupenfallen mit Lockstoffen an den Bäumen installiert werden. Insgesamt will die Stadt ein paket von 40.000 Euroschnüren, um die lästigen Raupen zu bekämpfen.