Kein Plastik in der Biotonne

Aufkleber-Aktion startet am 1. Oktober

Dülmen. Weder Kunststoffbeutel noch die so genannten „biologisch abbaubaren Folienbeutel“ gehören in die Biotonne. Um die Dülmener gezielt daran zu erinnern, beginnen Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) am Dienstag, 1. Oktober, im Auftrag der Stadt damit, Aufkleber auf den Tonnen anzubringen. „Trenn‘ Dich hier und jetzt von Deiner Plastiktüte“ ist darauf zu lesen.