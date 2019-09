Am Freitag startet Dülmens erster Klimastreik, zu der die „Fridays for Future“-Gruppe Dülmen und Parents for Future einladen. Los geht es um 10 Uhr am Löwen-Denkmal.

Die Demo beginnt mit kurzen Reden und dem anschließenden Zug durch die Innenstadt. Die Route verläuft quer durch Dülmen, an einigen Schulen vorbei und hat eine ungefähre Länge von vier Kilometern.

Werbung mit Malaktion

Um möglichst viele Dülmener - nicht nur Schüler - für diesen „Klimastreik“ zu gewinnen, haben sich die Jugendlichen bereits vor einer Woche am Markt getroffen.

Mit bunter Pflasterkreide haben sie den Bereich vor dem Löwen bemalt - dort beginnt heute die Demonstration. Sie haben Bilder etwa von dem Blauen Planeten in Flammen aufs Pflaster gebannt oder schlicht Hinweise aufgemalt.

Weltweite Proteste

So wie in Dülmen demonstrieren am Freitag in vielen Städten nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt Menschen für den Klimaschutz. Die Aktion in der Innenstadt ist damit Teil einer weltumspannenden Bündnisses, bei dem Menschen verschiedenen Alters und aus ganz unterschiedlichen Ländern ein gemeinsames Ziel verfolgen.

Live-Berichte im Internet

Reporter Marek Walde ist für die Dülmener Zeitung am Freitag live dabei und wird auch aktuelle Videos in den Facebook-Auftritt der DZ einstellen.