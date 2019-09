Wie Glasfaser unter die Erde kommt

Zentimeter um Zentimeter schiebt sich das Metallgestänge durch den Boden unter dem Bürgersteig. Was in der Medizin wohl als „minimalinvasiv“ bezeichnet würde, geschieht gerade im Bereich des Glasfaserausbaus im Dernekamp. Nur für die Kopflöcher wird das Pflaster aufgenommen, ansonsten geschieht das Verlegen der Rohre mittels einer „gesteuerten Bohrung“.

„Wir kommen hier im Dernekamp sehr gut voran und gehen davon aus, dass wir in rund vier Wochen die ersten Hausanschlüsse verlegen können“, erklärte Josef Hüßler, Projektleiter der Deutschen Glasfaser, bei einem Vor-Ort-Termin. Die ersten PoPs (Points of Presence) sollen in zwei Wochen in Betrieb genommen werden.

Mit Pressluft und Rakete

Für die Hausanschlüsse brauchen sich die Grundstückseigentümer keine Gedanken machen, geschieht das doch ebenfalls mit möglichst wenig bautechnischem Aufwand. „Dank des Raketierungsverfahren müssen keine Grünflächen oder Wege geöffnet werden,“ informiert der Bauleiter Kevin Kunert.

Stattdessen wird eine Art Rakete mit Hilfe von Pressluft durch den Boden getrieben. Mit über 40 Mitarbeitern ist die Firma Grethen im Dernekamp unterwegs, um Leerrohre zu ziehen und im Anschluss die Glasfasern einzublasen.

Verfahren schont Umwelt und Bürger

Jochen Wilms, Breitbandkoordinator Kreis Coesfeld und Alexander Aberle, Wirtschaftsförderer der Stadt Dülmen, zeigten sich beeindruckt von den neuen Möglichkeiten der Verlegung. Insgesamt werden in den beiden Polygonen Dülmen-Süd und Dernekamp 32 Kilometer Trasse erschlossen.

Dennoch bedeuten die umfangreichen Arbeiten dank des genutzten Verfahrens kaum Einschränkungen für Bürger. Auch für die Natur ist diese Verlegemethode ein Gewinn. So lässt sich der Bohrkopf steuern und ermöglicht es daher, Wurzeln von Bäumen auszuweichen.

So läuft der Ausbau in Dülmen

In Dülmen ist der flächendeckende Ausbau mit Glasfaser-Anschlüssen das erklärte Ziel. Die Ortsteile Merfeld, Hausdülmen, Hiddingsel und Buldern konnten in den vergangenen Jahren bereits an das Netz angebunden werden.

Nun soll die Kernstadt mit rund 12.000 Haushalten die schnelle Datenleitung erhalten, die Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s ermöglicht. Hierfür kooperieren Stadt, Stadtwerke und die Deutsche Glasfaser als Anbieter.

Stadt in sechs Bezirke aufgeteilt

Aufgrund der Größe und der Vielzahl an Haushalten wurde das Stadtgebiet in sechs Räume unterteilt: Dülmen-West, -Nord, -Ost, -Süd, -Dernekamp und Zentrum. 40 Prozent aller Haushalte müssen sich in einem Raum für einen Glasfaseranschluss entscheiden, damit der Ausbau realisiert werden kann. Mehr-Prozente können auf die anderen Räume angerechnet werden.

„Ich bin überzeugt davon, dass Immobilienbesitzer und Betriebe sich mit der Entscheidung für den Anschluss zukunftsfähig aufstellen“, so Alexander Aberle, Wirtschaftsförderer der Stadt Dülmen.