Wie Flüchtlinge in Dülmen leben

Dülmen. Wie leben Flüchtlinge im Containerdorf am Leuster Weg? Ein DZ-Bericht darüber hat hohe Wellen geschlagen im Sozialausschuss. So kommen aktuell mehr Flüchtlinge als erwartet nach Dülmen, berichtete Sozialdezernent Christoph Noelke - der zudem Kritik in Richtung Bundesregierung äußerte.