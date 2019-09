Lieber Keller als Konzertsaal

Seit nunmehr 20 Jahren treffen sich Karsten Eickholt (Vocals), Markus Dassmann (Gitarre), Bruno Schröder (Percussion) und Jochen Welle (Drums) Montag für Montag bei Keyboarder Peter Heines zu ganz privaten Jam-Sessions. Nur selten zieht es sie aus ihrem Kellerraum in fremde Konzertsäle. Doch wenn, dann lohnt es sich.

Spontaner kreativer Prozess

„Die Entstehung jedes Musikstücks ist für sich ein ganz spontanerProzess, bei dem sogar der Titel des aktuell gespielten Songs erst bei der letzten Note feststeht“, erklärte Welle den Spielraum bei den Improvisationen. Die Besucher begeisterten die entstandenen musikalischen Unikate.

Anführer an der Schulbank

Natürlich geht auch alle Improvisation nicht ganz ohne Anführer. So wurde Klaus Eckstein als tonangebenden „il Capitano“ vorgestellt. Dieser hatte an einer historischen Schulbank Platz genommen, die er zur Hälfte mit seinem musikalischen Steuerstand belegte. Den verbleibenden Platz füllten Notizblätter, auf denen er für jeden Titel eine Grundidee skizziert hatte. So ersann er zum Spiel seiner Mitstreiter passende Texte.